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    İzmir'de 99 sığınmacı kurtarıldı

    Foça ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 99 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 06:31
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    İzmir'de 99 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    99 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili ve  Foça açıklarında mahsur kalan 99 göçmeni kurtardı.

    Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

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    İzmir'de 99 sığınmacı kurtarıldı #2

    İzmir'de 99 sığınmacı kurtarıldı #3

    İzmir'de 99 sığınmacı kurtarıldı #4

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