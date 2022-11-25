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    İzmir'de aranan 29 kişi yakalandı

    İzmir'de haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik 116 ekip ve 295 personelin katılımıyla helikopter destekli operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.
    • 25.11.2022 - 12:52
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    İzmir'de aranan 29 kişi yakalandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyonlar düzenledi.

    29 kişi yakalandı

    116 ekip ve 295 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, silahlı yağma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de aranan 29 kişi yakalandı #1

    İzmir de aranan 29 kişi yakalandı #2

    İzmir de aranan 29 kişi yakalandı #3

    İzmir de aranan 29 kişi yakalandı #4


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