İzmir'de aranan 29 kişi yakalandı

İzmir'de haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik 116 ekip ve 295 personelin katılımıyla helikopter destekli operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyonlar düzenledi.

29 kişi yakalandı

116 ekip ve 295 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, silahlı yağma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.













