İzmir'de bir vatandaş, evinin kapısına rakı ve bardak koyarak, yoldan geçenlere ücretsiz dağıttı.

İhtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacını gidermek için pek çok şehirde yapılan "askıda ekmek" uygulaması yapılıyordu ancak "askıda rakı" uygulaması ilk kez görüldü.

"ASKIDA RAKI"

İzmir'de bir vatandaş, evinin bahçe kapısının kenarına hazırladığı masanın üzerine rakı, su ve bardak koyarak yoldan geçenlere ücretsiz dağıttı.

ARACIYLA KAPININ ÖNÜNE YANAŞIP RAKI İÇTİ

Evinin önünde "askıda rakı" uygulaması başlatan vatanadaş, aracıyla kapının önünden geçen bir kişiye rakı ikram ettiği anları ise sosyal medyadan paylaştı. Videoda aracıyla kapının önüne yanaşan sürücü, gülümseyerek rakısını içip oradan ayrılıyor.

İzmir'de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş