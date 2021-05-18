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    İzmir'de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş

    İzmir'de bir vatandaş, evinin kapısına rakı ve bardak koyarak, yoldan geçenlere ücretsiz dağıttı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 18:15
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    İzmir'de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş

    İhtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacını gidermek için pek çok şehirde yapılan "askıda ekmek" uygulaması yapılıyordu ancak "askıda rakı" uygulaması ilk kez görüldü.

    "ASKIDA RAKI"

    İzmir'de bir vatandaş, evinin bahçe kapısının kenarına hazırladığı masanın üzerine rakı, su ve bardak koyarak yoldan geçenlere ücretsiz dağıttı.

    ARACIYLA KAPININ ÖNÜNE YANAŞIP RAKI İÇTİ

    Evinin önünde "askıda rakı" uygulaması başlatan vatanadaş, aracıyla kapının önünden geçen bir kişiye rakı ikram ettiği anları ise sosyal medyadan paylaştı. Videoda aracıyla kapının önüne yanaşan sürücü, gülümseyerek rakısını içip oradan ayrılıyor.

    İzmir'de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş

    İzmir de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş #1

    İzmir de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş #2

    İzmir de askıda rakı kampanyası yapan vatandaş #3

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