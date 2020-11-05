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    İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı

    İzmir’in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün’ün, deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:36
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    İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün, depreme çalışırken yakalandı.

    Ofisindeki güvenlik kamerası depremin boyutunu gösterirken, Özün’ün rahat tavırları dikkat çekti.

    TELEFONLA KONUŞTU

    Kamera kayıtlarında, deprem nedeniyle eşyaların devrilmesine rağmen Özün’ün telefon konuşmasına devam ettiği, deprem sona erdikten sonra da devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

    İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetti.

    İzmir de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı #1

    Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı VİDEO

    İzmir de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı #2

    İzmir de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı #3

    İzmir de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı #4

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