İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı
İzmir’in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün’ün, deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
- DHA
- 05.11.2020 - 13:46
- Güncelleme : 05.11.2020 - 14:36
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün, depreme çalışırken yakalandı.
Ofisindeki güvenlik kamerası depremin boyutunu gösterirken, Özün’ün rahat tavırları dikkat çekti.
TELEFONLA KONUŞTU
Kamera kayıtlarında, deprem nedeniyle eşyaların devrilmesine rağmen Özün’ün telefon konuşmasına devam ettiği, deprem sona erdikten sonra da devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetti.
Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı VİDEO