İzmir'de başıboş köpek 6 yaşındaki çocuğu ısırdı

AA

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri, tüm yasal düzenlemelere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor..

Baz belediyeler yasal düzenlemeye uymadığı için köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor..

Konya'da yaşanan köpek saldırısında 2 yaşında küçücük bir çocuğun parçalanarak öldürülmesi sonrası, bir saldırı haberi daha geldi...

Bu kez olayın adresi İzmir.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi 6812/2 Sokak'ta bisiklete binmek için dışarı çıkan ve sahipsiz bir köpeği sevmek isteyen 6 yaşındaki U.O. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesine götürülen U.O, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpek, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alındı.

ANNE: OĞLUM KÖPEĞİ SEVMEK İSTEDİĞİNİ ANCAK KENDİSİNİ ISIRDIĞINI SÖYLEDİ

Anne Merve O, evden çıkmak üzereyken oğlunun kapının önünde bisiklete binmek istediğini söyledi.

Kendisinin de hazırlanana kadar oğluna izin verdiğini belirten Merve O, "Uzaklaşmış mı diye bakmak istedim ve evden çıktığımda bisikletiyle bana doğru geldiğini gördüm. Eşimden de oğlumu kontrol etmesini istemiştim. Oğlum bize doğru geldiğinde sağ kolunda ısırık izleri olduğunu fark ettik. Oğluma ne olduğunu sorduğumda, köpeği sevmek istediğini ancak köpeğin kendisini ısırdığını söyledi. Apar topar hastaneye gittik." diye konuştu.

"4 DİKİŞ ATILDI"

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini dile getiren Merve O, "Kuduz aşısı yapıldı, sağ kolundaki yarası derindi ve 4 dikiş atıldı. Antikor aşıları yapıldı, şu anda pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum 4 doz aşı olacak. Köpek 15 gün müşahede altında tutulacak. Köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmezse, 3. dozdan sonra 4. doz aşıya gerek kalmayacak." dedi.

Merve O, belediye barınaklarının kötü durumda olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÇOCUK SESİ DUYDUM"

Mahalle sakini Ümmühan Emre de çocuğun yardım çığlıklarını evinden duyduğunu belirterek, "Çığlık çığlığa çocuk sesi duydum. Camdan baktım, çocuk bir tarafta, bisiklet bir taraftaydı. Üst kattaki komşumla beraber koştuk. Çok ağlıyordu, düştü zannettik ve kaldırmaya çalıştık. Kolu kan revan içindeydi. Çevremizde toplananlar köpeğin ısırdığını söylediler. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.