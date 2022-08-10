Sokakta hız sınırını aşan sürücüler sokak kedilerinin ezilmesine neden oluyor iddiasıyla çocuklar, pankart açarak uyarıda bulundu.

Sokak aralarında hız sınırını aşarak kedilerin ezilmesine çocuklar sessiz kalmadı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan çocuklar, mahallelerinde ezilerek ölen sokak kedileri için harekete geçti.

Bazı sürücülerin 30 kilometre hız sınırını aşarak kedilerin ezilmesine neden olmaları mahallenin gündemine oturdu.

Pankart hazırladılar

Çocuklar, bu duruma tepki göstermek amacıyla, 'Burası sokak yavaş geç', 'Yavaş geç çocuk var' yazılı pankartlar hazırladı.

Pankartları kalabalık gruplar halinde açan çocuklar, 'Kedileri ezme bizi üzme' sloganları attı.

İzmir'de çocuklar sokak kedileri için pankart açtı VİDEO

Ekipler çocuklara düdük hediye etti

DHA'nın aktarımına göre; İzmir Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sürücülere anlamlı bir uyarıda bulunan çocuklara sorunun takipçisi olacaklarını söyleyip, onlara düdük hediye etti.

"Bu sokaktan çok hızlı geçiyorlar"

Sürücülerin çok hızlı otomobil kullandığını söyleyen Açelya Candaş (13), "Sürücüler hep bizim kedilerimizi eziyor. Bu sokaktan çok hızlı geçiyorlar. Oyun oynarken de rahatsız oluyoruz. Buna tepki göstermek için pankartlar hazırladık ve bu pankartları sürücülere gösterdik. Polis ekipleri yanımıza geldi ve hızlı sürücüleri engelleyeceklerini söyledi." dedi.

"Kedileri ezme bizi üzme"

Çocuklardan Tuğçe Yanardağ (8), "Arabaların yavaş geçmesini istiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber pankart hazırladık. 'Kedileri ezme bizi üzme' diyoruz. Kedilerimiz art arda gözümüzün önünde ezildiği için bunu yapmayı düşündük." ifadelerini kullandı.

"Yavaş geçmeleri için her şeyi yaptık"

Hızlı geçen araçlar kedileri ezdiğinde çok üzüldüklerini dile getiren Umut Berat Dost (12) ise "Sürücüler buradan 70- 80 hız ile geçiyor. Pankart hazırladık.Yavaş geçmeleri için her şeyi yaptık. Bizler kediler ezildiği için üzülüyoruz." dedi.

"30 kilometre hız sınırını her gün ihlal eden kişiler kedileri eziyor"

Mahallelilerden Sitem Ertürk de "Çocuklarımla birlikte biz her gün sabah akşam hayvanları besliyoruz ve sokak canlılarını koruyoruz. Onlar hayvanları çok seviyorlar ama gözlerinin önünde bu kurallara uymayan, 30 kilometre hız sınırını her gün ihlal eden kişiler kedileri eziyor. Çocuklar çok üzgünler ve bu üzüntülerini dile getiriyorlar. Polis ekiplerine ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.









