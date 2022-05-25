İzmir’de dayak yiyen kadını kurtaran taksiciye ödül

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sokak ortasında darbedilen kadını saldırganın elinden kurtaran taksiciyi ödüllendirdi.

İzmir’in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının yakınlarında yürüyen kişi, yanındaki kadını darbetmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan taksi şoförü Faruk Işık ise olaya müdahale etti.

Taksiciye saldırdı

Bunun üzerine kadını darbetmeye çalışan kişiyle taksici arasında kavga çıktı.

Kavgayı, diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı.

Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Taksiciye çiçek ve çeyrek altın

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, geçtiğimiz 20 Mayıs günü kadına şiddeti önleyen taksi şoförü Faruk Işık'a çiçek ve çeyrek altın takdim ederek örnek davranışı nedeniyle kutladı.

“Türkiye'de son günlerde toplumsal bir yara olan kadına şiddeti önlemeye yönelik çabasından dolayı arkadaşımızı takdir ediyoruz” diyen Mutlu, şöyle devam etti:

“Bu ve buna benzer olayları önlemek için çaba gösteren herkesi ödüllendirmek, takdir ve teşvik etmek gerekir. Bundan dolayı bugün bu olayın önleyicisi şoför arkadaşımızı, bağlı odasını, durak başkanını ve kadın kollarımızı birliğimize davet ettik.”

Bir hediye de diğer Oda’dan

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise taksi şoförü Faruk Işık'a çiçek vererek kol saati hediye etti.

Taksiciliğin şerefli bir meslek olduğunu belirten Anık, “Arkadaşımızın yaptığı çok doğru bir hareketti. Bu onun aldığı eğitimden de kaynaklanıyor. Daha önce bu eğitimi biz veriyorduk şimdi de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veriyor. İzmir'deki tüm şoför arkadaşlarımız bir eğitimden geçiyor. Kendisini kutluyorum. İzmirliler de gönül rahatlığıyla taksilere binip yolculuk yapabilirler.” diye konuştu.

“Her türlü şiddetin önüne geçebileceğimizi göstermek için buradayız”

DHA’ya konuşan taksi şoförü Faruk Işık “Bir taksi şoförü olarak, her türlü şiddetin önüne geçebileceğimizi göstermek için buradayız. Bütün esnafın da keza, kadına şiddet olsun, hayvana şiddet olsun her türlü şiddete karşı önleyici ve koruyucu olması gerekir.” dedi.

Taksi Durağı Başkanı Volkan Karabulut ise “Arkadaşımızı duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Hazret-i Ali efendimizin söylediği gibi, 'Haksızlık karşısında asla boyun eğmeyin. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.' Bu sözden de yola çıkarak, Faruk arkadaşımız haksızlığın karşısında eğilmemiş, taksicilik mesleğinin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.