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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı"nda, son dönemde artan sismik hareketlilik ve bu hareketliliklerin yaratabileceği tehlikeler masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, büyük bir deprem, tsunami veya volkanik patlama gibi olası olayların, Türkiye'nin kıyı bölgelerini tehdit edebileceği uzmanlar tarafından değerlendirildi.

AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün katılımıyla yapılan değerlendirmelerde, uzman bilim insanları ve araştırmacılar, sismik aktivitelerin oluşturduğu riskleri inceledi.

İZMİR'DE MOBİL SİREN SİSTEMİ KURULDU

Toplantının ardından, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası nedeniyle olası bir tsunami veya acil durumda halkı uyarmak amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bu sistemlerden biri, Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Dört hoparlörden oluşan bu sistem, etrafı güvenlik şeritleriyle çevrilerek, olası acil durumlarda halkı hızla bilgilendirecek şekilde devreye alındı.

Bunun yanı sıra, İzmir’in dışında Aydın’ın Didim ve Muğla’nın Datça ilçelerindeki kıyı bölgelerinde de benzer mobil siren sistemleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş durumda.