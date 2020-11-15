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    İzmir'de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor

    Yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için Bayraklı'ya kurulan konteyner kentin çalışmaları devam ediyor.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 13:23
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    İzmir'de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor

     

    Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir kısmı çadır kentte konaklamaya devam ederken, bir kısmı ise evlere taşınmaya başladı.

    Depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nde kurulmaya başlayan konteyner kente ise şu ana kadar 28 konteyner getirildi.

    ALANA 550 KONTEYNER YERLEŞTİRİLECEK

    Altyapı çalışmalarının devam ettiği 46 bin metrekarelik alana yakın zamanda, Erzincan, Batman ve Afyon’dan 78 konteynerin daha gelmesi planlanıyor.

    Toplamda 550 konteynerin yerleştirileceği alanda, depremzedeler için tüm olanaklar sağlanacak.

    İzmir de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor #1

    GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILACAK

    21 metrekareden oluşan konteynerlerin her birine koyulan elektrikli sobayla ısınma ihtiyacı giderilirken, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak.

    Bir oda, salon, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerler, yakın zamanda depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.

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    DESTEK SÜRÜYOR

    Konteyner kentteki çalışmalar, AFAD koordinatörlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteği ile devam ediyor.

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    İzmir de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor #4

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    İzmir de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor #6

    İzmir de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor #7

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    İzmir de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor #9

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