İzmir'de depremzedelere yapılan konteyner kentin çalışmaları sürüyor

Yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için Bayraklı'ya kurulan konteyner kentin çalışmaları devam ediyor.

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir kısmı çadır kentte konaklamaya devam ederken, bir kısmı ise evlere taşınmaya başladı.

Depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nde kurulmaya başlayan konteyner kente ise şu ana kadar 28 konteyner getirildi.

ALANA 550 KONTEYNER YERLEŞTİRİLECEK

Altyapı çalışmalarının devam ettiği 46 bin metrekarelik alana yakın zamanda, Erzincan, Batman ve Afyon’dan 78 konteynerin daha gelmesi planlanıyor.

Toplamda 550 konteynerin yerleştirileceği alanda, depremzedeler için tüm olanaklar sağlanacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILACAK

21 metrekareden oluşan konteynerlerin her birine koyulan elektrikli sobayla ısınma ihtiyacı giderilirken, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak.

Bir oda, salon, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerler, yakın zamanda depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.

DESTEK SÜRÜYOR

Konteyner kentteki çalışmalar, AFAD koordinatörlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteği ile devam ediyor.

























