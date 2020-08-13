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    İzmir'de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu

    Konak ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Aykut H., iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü.
    • AA
    • 13.08.2020 - 18:02
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    İzmir'de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu

    İzmir'in Konak ilçesinde, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #1

    ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

    Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

    Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

    Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

    Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    İzmir'de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu VİDEO

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #2

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #3

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #4

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #5

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren adam teslim oldu #6

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