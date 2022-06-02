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    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü

    Yemek ihtiyacını gidermek için gittiği restoranda kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 02.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:35
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    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü

    Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek ihtiyacını gidermek için Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restorana girdi.

    Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaştı.

    Bilinci kapalı halde dakikalarca oturdu

    Çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.

    Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde oturduğunu gören restorandakiler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü VİDEO

    Kurtarılamadı

    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü #1

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü #2

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü #3

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü #4


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