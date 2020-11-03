İzmir'de ikiz kardeşlerin cansız bedenleri çıkarıldı

İzmir'i vuran depremde, enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. İkiz kardeşlerden geriye, anlattıkları hayalleri kaldı.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14:51'de, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kayıpları artarken, umutlar da giderek azalıyor.

İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Bayraklı ilçesinde bulunan Rızabey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

HAYALLERİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.

İzmir'de depremde ölen ikiz kardeşlerin yarım kalan hayalleri-Video

Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.

"BABA OLARAK TARİFİ İMKANSIZ, KAHROLDUK"

Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, "Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk" mesajıyla paylaştı.