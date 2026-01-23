Abone ol: Google News

İzmir'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 23:30
  • İzmir Aliağa'daki inşaat şantiyesinde bir iş makinesi, Remzi Marge'ye çarptı.
  • Marge, olay yerinde yaşamını yitirdi.
  • Durumla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde tuğla yüklü kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge’ye çarptı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde iş makinesinin altında kalan 39 yaşındaki Marge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Remzi Marge'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

