İzmir'de itfaiye eri, enkazda bulduğu altını teslim etti

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için seferber olunurken, depremzedelerden birine ait altın dolu çantayı bulan itfaiye eri, çantayı polise teslim etti.

Dün saat 14:51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremin şiddeti, özellikle Bayraklı ilçesinde etkili oldu.

Depremin ardından çevre il ve ilçelerden ekipler İzmir’e sevk edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği personelleri de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye intikal etti.

İTFAİYE ERLERİ, DEPREMZEDENİN ALTINLARINI BULDU

Depremde yıkılan binalardan biri olan Emrah Sitesi’nde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kula İtfaiye Amirliği personeli Alim Mutaf ve beraberindeki mesai arkadaşları, çalışmalar sırasında içinde 2 bilezik, 1’er adet Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım altın ile bir miktar para bulunan el çantası buldu.

ALTINLARIN SAHİBİ, HALEN ENKAZ ALTINDA

Çantayı bulan itfaiye eri Alim Mutaf altınları polise teslim ederken, içinden çıkan kimlikte çantanın halen enkaz altında bulunan bir kişiye ait olduğu belirlendi.