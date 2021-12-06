İzmir'de kapı hırsızları yakalandı

Bodrum ilçesinde iki şahıs sağanak yağışın enerji kesintilerine neden olmasını fırsat bilerek, 15’ten fazla demir bahçe kapısını çaldı. İzmir'e kaçan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

Önceki gün gece saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış, enerji kesintilerine neden oldu.

KARANLIK SOKAKLARDA 15'TEN FAZLA BAHÇE KAPISINI ÇALDILAR

Karanlık sokakları fırsat bilen şahıslar, ikametlerin bahçe kapılarını çaldı. Evlerinden dışarı çıktıklarında kapılarını yerinde göremeyen vatandaşlar şok yaşadı.

Yokuşbaşı ve Umurça mahallelerinde 15’ten fazla demir bahçe kapısı çalındı. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Plakasız bir kamyonetle İzmir’e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Şahısların, kapıları hurdacılara sattıkları öğrenildi.

Bodrum Adliyesi’ne getirilen M.C.C. ve D.A. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.