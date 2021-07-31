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    İzmir'de kavga çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

    Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu birisi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 03:58
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    İzmir'de kavga çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu söylenen iki grup arasında çıkan öfkeli tartışma kavgaya dönüştü.

    Olay, saat 22.00 sıralarında Akıncı Mahallesi 1300 sokakta meydana geldi.

    İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

    Olayda Mahad Abdı H. ve Ahmet Ç. bıçaklanarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    İzmir de kavga çıktı: 1’i ağır 2 yaralı #1

    BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahad Abdı H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ahmet Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, bölgede yeni olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de kavga çıktı: 1’i ağır 2 yaralı #2

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