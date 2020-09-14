İzmir’de yaşayan Turan Yoncalı, 5 gün önce kaybolan kedisi Pamuk’u bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Turan Yoncalı, 5 yıldır gözü gibi baktığı, can yoldaşım diyerek sevdiği ve 5 gün önce kaybolan ’Pamuk’ isimli kedisini arıyor.

İLAN ASTI

Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Yoncalı, kendi imkanlarıyla kedisini bulamayınca, çareyi sokaklara ilan asmakta buldu.

Sokak sokak gezen Yoncalı, kedisinin fotoğrafının bulunduğu ve iletişim adresinin yazdığı afişleri ilçenin dört bir yanına astı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Pamuk’u çok özlediğini belirten Turan Yoncalı, "5 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi ve kaçarak kayboldu. Van Kedisi cinsinde bir ev kedisi kendisi. Kedim hasta, kısırlaştırmıştım da. O hayvan dışarıda telef olur. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 5 gün önce kayboldu; onu bulup getirene ödül vereceğim." dedi.

İzmir'de kaybolan kedisini bulana ödül verecek VİDEO





