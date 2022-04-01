İzmir'de motokurye ve motosikletlere lodos engeli

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan kuvvetli rüzgar ve lodos uyarıları sonucu, illerde çeşitli önlemler alınmaya başladı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

3 NİSAN TARİHİNE KADAR TRAFİĞE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.