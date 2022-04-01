İzmir'de motokurye ve motosikletlere lodos engeli
İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
- DHA
- 01.04.2022 - 20:23
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan kuvvetli rüzgar ve lodos uyarıları sonucu, illerde çeşitli önlemler alınmaya başladı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.
3 NİSAN TARİHİNE KADAR TRAFİĞE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI
Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.