İzmir'de orman yangını

DHA
Havaların ısınmasıyla ormanlarda tehlike arttı..
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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