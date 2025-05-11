İzmir'de ormanı yakan 5 defineci tutuklandı

İHA

Havaların ısınmasıyla orman yangını tehlikesi de artmaya başladı..

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar görürken, yangını çıkaran kişiler tespit edildi..

10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Kayadibi mevkiinde meydana gelen yangında, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınıp söndürülürken yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

3 METRELİK ÇUKUR TESPİT EDİLDİ

Yangın sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yapılan değerlendirmede yangının bu noktada yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı belirlendi.

5 DEFİNECİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Olay sırasında bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.