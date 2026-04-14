İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarı'nda A.K. (22) idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, 18 yaşındaki Mehmet Akif K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
