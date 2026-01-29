İzmir'de otoyolda motosikletiyle 300 kilometre hızla ilerleyen sürücü yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan hız kırma rekoru görüntüleri, bu kez cezasız kalmadı.

İzmir'in Kuzey Ege Otoyolu’nun Menemen mevkiinde, motosikletiyle saatte 300 kilometrenin üzerine çıkan ve trafikte makas atarak ilerleyen M.C.A. isimli sürücü, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması tarafından kıskıvrak yakalandı.

"GEREĞİ YAPILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı. Görüntüleri “Gereği yapıldı” başlığıyla veren Yerlikaya, sürücüye tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Bu kadar hız yaparak, ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını düşünüyorsun ne de aileni, yazık değil mi?



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine; İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından, Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkiinde sürücünün, farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve tehlikeli manevra (makas atma) yaptığı tespit edildi.



Şüpheli hakkında; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli ve idari işlem yapıldı.