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İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.