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    İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

    İzmir'de son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 22:13
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 22:14
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    İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

    PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON ÜZERİ

    Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400  makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14  tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık  2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi.

    17 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

    İzmir de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi #1

    İzmir de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi #2

    İzmir de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi #3

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