İzmir'de Roman çadırları mühürlendi

Romanların çadırları Selçuk Belediyesi zabıtası tarafından mühürlendi. Şehir merkezinden uzakta hasırcılık yapan Romanlar, belediyenin yardımcı olmadığını söyleyerek mağdur edildiklerini aktardı.

İzmir'in çeşitli noktalarında hasırcılık ve seperçilik işi ile uğraşarak geçimlerini sağlayan Roman aileler, 11 ay önce Selçuk'a bağlı Belevi Mahallesi'nde çadır kurdu.

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, bir ay önce Roman vatandaşların yaşadığı çadırları mühürleyerek idari para cezası uyguladı

ÇADIRLARI MÜHÜRLENDİ

Çadırı mühürlenen Gürkan Kalaycı, yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kendilerini istemediğini iddia eden Kalaycı, "Bizden yardımlarını esirgiyor. Gelip çadırlarımızı mühürledi, bize 36 bin liraya yakın ceza yazdı. Biz hasırcılık işi yapıyoruz. Bu işi şehir merkezinde yapamayız. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORLAR

Yadigar Açar da zabıta ekiplerinin çadırlarını mühürlediği gün büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Çok zor durumda olduklarını söyleyen Açar, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz burada hasır ve şemsiye yaparak geçimimizi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ BİZİ NİYE İSTEMİYOR?"

Devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Murat Çelik de "Belediye başkanımıza bir şey yapmadık. Bizi niye istemiyor? Bizim çocuğumuz var. Niye bizim çadırlarımızı mühürlüyor?" şeklinde konuştu.

HALKÇI OLDUĞUNU SÖYLEYEN BELEDİYENİN MAĞDUR HALKI

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Roman vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bekle, "İzmir, çadır mühürlenmesi gibi bir olay yaşadı. Bu, hem de yeni tip koronavirüs salgını döneminde yaşandı. İzmir, böyle bir utanç yaşadı. Bu konu CHP belediyeciliğinin bir göstergesi. Halkçı bir belediye olduğunu belirten Selçuk Belediyesi hiç de halkçı olmayan bir tutum içinde." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan, Selçuk Belediyesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.