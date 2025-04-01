İzmir'de sağanak: 5 ev, 3 iş yeri ve 3 oteli su bastı

AA & Ensonhaber

İzmir'de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Yağmurun en yoğun hissedildiği bölge, Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi oldu. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı otellerin bodrum katlarını su bastı. Ilıca Mahallesi'nde ise tıkanan rögarlar nedeniyle su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Ayrıca, yollarda biriken suların tahliyesi için vidanjör ve su pompaları kullanıldı.

BİRÇOK İLÇEDE YOLLARI VE BİNALARI SU BASTI

Ilıca’daki bir mobilyacının deposuna da su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle su tahliye edilerek, mağduriyet giderildi. Şehir merkezinde ise yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen gibi ilçelerde bazı yollarda su birikintileri oluştu ve rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle korunmaya çalıştı, bazıları ise kapalı alanlar ve duraklarda yağışın durmasını bekledi.

TÜRKİYE'NİN EN YOĞUN YAĞIŞ ALAN BÖLGESİ ÇEŞME OLDU

Çeşme'de son 24 saatte metrekareye 46,2 kilogram yağış düştü. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Türkiye'nin en yoğun yağış alan bölgesi oldu. Çeşme Çözüm Merkezine gelen 55 ihbardan 45'ine anında müdahale edilerek, 15 ev, 3 işyeri ve 3 otel su baskınından etkilendi. 8 vatandaş, geçici olarak otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, bölgedeki sorunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı.