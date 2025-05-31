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DHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışlarının devam ettiği Torbalı Hayvan Pazarı'nı, etkili olan sağanak yağışın ardından su bastı.

Kurbanlık hayvanlar da sular içerisinde kaldı. Hayvanlarının sağlığından endişe eden esnaf, ve maddi kayıp yaşama riski taşıdıklarını belirterek Torbalı Belediyesine tepki gösterdi.

"HİZMET VERMEYE GELİNCE ORTADA YOKSUNUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Torbalı'da yağmur sonrası su basan belediyenin hayvan pazarının durumu hakkında açıklama yaparak, şunları söyledi: