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    İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

    Öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen caddelerde çocuklar suda oynadı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 17:01
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    İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

    Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yerel yönetimlerin ve halkın önlem alması için gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı.

    Meteorolojiden yapılan uyarı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibarıyla İzmir'de de başladı.

    İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.

    Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu.

    İzmir de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü #1

    ETKİSİ DEVAM EDECEK

    Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

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    ÇOCUKLAR SUDA OYNADI

    Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

    İzmir'i sağanak vurdu; göle dönen caddelerde çocuklar yüzdü VİDEO


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