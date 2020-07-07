İzmir'in sahillerinde mangallar toplandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sahillerde mangala izin vermedi.

Koronavirüs salgını sonrası evlerinde bunalan onlarca kişi kendi sahillere attı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil bantlarındaki denetimlerini arttırdı.

Ekipler; Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı, Sahilevleri, Karşıyaka ve Bayraklı’da çevreyi kirletenleri uyardı.

MANGALA İZİN VERİLMEDİ

Özellikle sahil kesimlerinde mangal yapanları da uyaran zabıta ekipleri, ısrarcı davranan bazı kişilerin mangallarını söndürürken, kimilerininkini ise topladı.