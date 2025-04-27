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İzmir'de şiddetli sağanak ve dolu

İzmir'de şiddetli sağanak ve dolu İzmir'de gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.