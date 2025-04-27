AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre beklenen yağışlı hava etkisini gösteriyor..
Bu kapsamda İzmir'de güneşli hava, yerini yağış ve fırtınaya bıraktı..
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.
KARŞIYAKA'DA DOLU YAĞDI
Güneşli havaya aldanarak Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların dolu nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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