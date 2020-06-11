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    İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralı yine yok sayıldı

    İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralı yine yok sayıldı

    İzmir'de hafta içi olmasına karşın Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı, birçoğu da maske takmadı.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 04:24
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    İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralı yine yok sayıldı

    Koronavirüsle salgınıyla mücadele kapsamında uzmanlar, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmıştı.

    İzmir'de parklarda oturacak vatandaşlar için hazırlanan çember daireler sayesinde, önceleri sosyal mesafeye dikkat edilirken, artık sadece sosyal mesafe de değil, maske kuralı da hiçe sayılıyor.

    KORDONBOYU DOLDU TAŞTI

    Hafta içi olmasına rağmen 25 dereceyi aşan hava sıcaklığını fırsat bilen İzmirliler, akşamüstü saatlerinden itibaren Kordonboyu'na gelmeye başladı. Saatler geçtikte kalabalık artarken, geçen günlerdeki görüntüler yine yaşandı.

    İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralı yine yok sayıldı

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -1

    SOSYAL MESAFE DE YOK, MASKE DE

    Çimlerde oturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, sahil kenarında da durum değişmedi. Balık tutmak için bölgeye akın eden İzmirliler, kural tanımaksızın oltalarını denize salladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan Kordonboyu'nda, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -2

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -3

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -4

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -5

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı -6

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