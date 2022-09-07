İzmir'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

1 işçi yaralandı

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

AA'da yer alan habere göre, polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü VİDEO

Tunç Soyer: Çok üzgünüz, konserle ilgili bilgilendirme yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Üzgün olduğunu belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."