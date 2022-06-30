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    İzmir'de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

    İzmir Menderes'te yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan meslekten ihraç FETÖ şüphelisi ve firari hükümlü 2 öğretmen yakalandı.
    • 30.06.2022 - 17:41
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    İzmir'de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma sonucu Gümüldür Mahallesi Azmak mevkisinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan bazı kişilerin Yunan adalarına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

    Kaçarken yakalandılar

    Dün sabah bölgeye giden ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılaması devam eden Doç. Dr. Ş.A. ile firari FETÖ hükümlüsü öğretmen M.G.'yi 'Kardelen' isimli tekne ile Sisam Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı.

    DHA'nın haberine göre, M.G.'nin yanında kızı M.R.G.'nin (7) de olduğu öğrenilirken, geçişi organize ettiği belirlenen H.K. ile B.K. ise gözaltına alındı.

    İzmir de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ cüler yakalandı #1

    İzmir de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ cüler yakalandı #2

    İzmir de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ cüler yakalandı #3

    İzmir de tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışan FETÖ cüler yakalandı #4


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