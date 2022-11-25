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    İzmir'de ticari taksi bankette asılı kaldı

    İzmir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bankette asılı kaldı. İçerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu araç, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan kurtarıldı.
    • 25.11.2022 - 03:52
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    İzmir'de ticari taksi bankette asılı kaldı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi, Doğançay Mezarlığı yakınlarında, taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

    Araç bankette asılı kaldı

    Bunun üzerine anne ve babasını alan D.A.’nın kullandığı 35 T 5111 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bankette asılı kaldı.

    Taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İzmir de ticari taksi bankette asılı kaldı #1

    İtfaiye ekipleri kurtardı

    İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen 110 AKS ekipleri, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı.

    Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taksi ise bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de ticari taksi bankette asılı kaldı #2


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