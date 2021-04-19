İzmir'de tır, park halindeki beton mikserine çarptı

Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta, Ömer Kılıçtaş (52), yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kullandığı tırın kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yolun sağ tarafında park halindeki beton mikserine çarptı.

SU ŞİŞELERİ YOLA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle, tırın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola saçıldı.

Sürücü Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, tır ve beton mikserinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür" dedi.

































