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İHA

İzmir'de ESHOT'larda yangın..

Sabah saatlerinde Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde çıkan yangında, Ödemiş Torbalı seferi yapan kentin toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsü bir anda yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, meydana gelen olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı.

1 HAFTADA İKİNCİ YANGIN

Öte yandan geçtiğimiz haftada Bergama'da bir otobüsün de alevlere teslim olduğu öğrenilirken, bir hafta içerisinde ikinci kez ESHOT otobüsü yangını olması dikkat çekti.