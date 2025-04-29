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İHA

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, trafikte can güvenliği de tehlikeli bir boyuta ulaşıyor..

Son kavga İzmir'de yaşandı.

Dün saat 14.00 sıralarında 284/1 sokaktan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkide meydana gelen olayda, 35 CEH 720 plaka motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte 35 HBM 87 plakalı araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı.

SATIRIN SAP KISMIYLA DARBETTİ

Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü..