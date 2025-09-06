İzmir Urla'da 5 mahallede su kesintisi uygulanacak

İzmir'de bu yaz mevsiminin başından itibaren etkili olan yüksek sıcaklıklar baraj doluluk oranlarında düşüşe neden oldu.

Bu kapsamda, kentte zaman zaman uygulanan su kesintisi uygulamaları vatandaşları mağdur ederken Urla ilçesinde de kesintisi uygulanacığı bildirildi.

5 MAHALLEYE SU VERİLMEYECEK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.