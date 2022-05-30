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    İzmir'de uygunsuz fotoğraf çekerek tehdit eden çete çökertildi

    İzmir Ödemiş'te iş adamlarına ilişki bahanesiyle tuzak kurup uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete üyeleri, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 30.05.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 22:06
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    İzmir'de uygunsuz fotoğraf çekerek tehdit eden çete çökertildi

    27 Mayıs günü İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda B.E. adlı kadın, tanıştığı iş adamı Y.P. ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yemek yedi.

    Kadının verdiği su bayılttı

    İddiaya göre kadının verdiği suyu içtikten sonra bayılan iş adamı, bilmediği bir yerin banyosunda çıplak vaziyette uyandı.

    Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit etti

    İş adamının uygunsuz haldeki fotoğraflarını çeken F.G. ve S.G. adlı iki erkek, ev ve araba istedi. B.E. adlı kadın ise daha sonra Ödemiş’e döndü. Olaydan 1 gün sonra ise F.G., Y.P.’yi telefonla arayarak çektiği uygunsuz videoları yayınlayacağını söyleyip kendisini bit pazarına çağırdı.

    "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti

    F.G. ve çete üyesi olduğu öne sürülen C.S., çete üyeleri arasında anlaşmazlık çıkması üzerine 29 Mayıs günü tuzağa düşürdükleri iş adamı Y.P.’nin evine gitti. F.G., kapıyı açan iş adamının eşi A.P.’yi "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti. F.G.’nin kadını darp ve tehdit etmesinin ardından durum polise bildirildi.

    İzmir de uygunsuz fotoğraf çekerek tehdit eden çete çökertildi #1

    Ödemiş polisi kıskıvrak yakaladı

    İHA'nın haberine göre durumun kendilerine bildirilmesi üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çetenin izini sürerek, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç. adlı 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

    3'ü tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de uygunsuz fotoğraf çekerek tehdit eden çete çökertildi #2


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