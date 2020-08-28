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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

    Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 08:09
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde Narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda 270 gram esrar, 100'den fazla uyarıcı hap, 53 kök Hint keneviri,  2 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Olayla ilgili  gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı #1

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı #2

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı #3

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