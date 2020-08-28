İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
- AA
- 28.08.2020 - 08:09
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda 270 gram esrar, 100'den fazla uyarıcı hap, 53 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.