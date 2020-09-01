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    İzmir'de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti

    Buca'da tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kadının amacını anlayıp uyaran market sahibi, kadın tarafından tecavüzle suçlanmakla tehdit edildi.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 16:58
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    İzmir'de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti

    İzmir'in Buca ilçesinde bir markete gelerek 2 cips alan bir kadın, 200 TL verdi.

    Daha sonra aldığı para üstünün bir kısmını el çabukluğuyla cüzdanının altına sakladı.

    Paranın eksik olduğunu iddia eden kadın, tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı.

    Durumu fark eden market sahibi, kadına bağırarak tepki gösterdi.

    İzmir'de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti VİDEO

    "BANA TECAVÜZ EDİYOR DERİM"

    Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kadın, bakkala dönerek, "Bana zorla tecavüz ediyor derim ha, sen kime bağırıyorsun" diyerek tehditler savurdu.

    O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan market sahibinin elindeki paraları hızlıca alıp kadını kovmaya çalıştığı görüldü.

    Dolandırıcı kadının olay yerinden ayrıldığı, market sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İzmir de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti #1


    İzmir de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti #2

    İzmir de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti #3

    İzmir de yakalanan tırnakçı, market sahibini iftira ile tehdit etti #4

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