İzmir'de yangın paniği: Müdahale sürüyor

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim olurken ekipler, yangınlar ile canla başla mücadele ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların son adresi, İzmir'in Bornova ilçesi oldu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

ALEVLER BUCA İLÇESİ SINIRLARINA ULAŞTI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bazı mahalle sakinleri, traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.

TRAFİK AKIŞI, BUCA VE TORBALI YÖNÜNE YÖNLENDİRİLDİ

Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SON DURUMU PAYLAŞTI

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden son duruma ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yapılan paylaşımda, yangına, 6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi,148 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Öte yandan, paylaşımda, "İzmir'de devam eden yangına müdahalemiz sürüyor. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.