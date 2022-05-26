İzmir'de Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Karaburun açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 26.05.2022 - 04:32
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.