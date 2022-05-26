Petrol
111.57
0.09%
Euro
17.5458
0.44%
Dolar
16.355
-0.06%
Altın
974.39
-0.04%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
487.189
1.22%
BTXN Coin
13.25
-1.26%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    İzmir'de Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Karaburun açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 26.05.2022 - 04:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    41 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de Yunanistan ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Bakanlıklardan kira artışlarına dair toplantı
    İç Haber

    Bakanlıklardan kira artışlarına dair toplantı

    Boris Johnson: Hükümet ilerlemeye devam etmeli
    Dünya

    Boris Johnson: Hükümet ilerlemeye devam etmeli

    Görüş Bildir