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    İzmir’deki orman yangınının bilançosu: Onlarca hektarlık alan kül oldu

    İzmir’in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Balıkesir il sınırına dayanan yangında, onlarca hektar ormanlık alanın yanarak küle döndüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 03:04
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    İzmir’deki orman yangınının bilançosu: Onlarca hektarlık alan kül oldu

    Önceki gün 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkmıştı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 2 dozer, 5 itfaiye aracı ve 10 su tankeri ile müdahale etmişti.

    BALIKESİR SINIRINA DAYANDI

    Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangın, sert rüzgarın da etkisiyle Balıkesir il sınırına dayanırken, İvrindi ilçesinde yangına karşı önlemler arttırılmış, arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zora sokmuştu.

    İzmir’deki orman yangınının bilançosu: Onlarca hektarlık alan kül oldu #1

    8 SAATLİK ÇABAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

    Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

    İzmir’deki orman yangınının bilançosu: Onlarca hektarlık alan kül oldu #2

    ONLARCA HEKTARLIK ALAN YANDI

    Alevlerin, ormanlık alanda meydana getirdiği hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapacağı çalışmalar sonucu netlik kazanacakken, ilk belirlemelere göre onlarca hektarlık alanın yanarak küle döndüğü öğrenildi.

    İzmir’deki orman yangınının bilançosu: Onlarca hektarlık alan kül oldu #3

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