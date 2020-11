İzmir'e Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştı

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışılıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken, dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor.

SPOR SAHALARI YARDIM MALZEMELERİYLE TAŞTI

Türkiye’nin birçok farklı yerinden İzmir’e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor.

Burada düzenlenen ve ayrılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye, yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar birçok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor.





GÖREVLİLER DÜZENLEME YAPTI

Emrah Apartmanı’nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin alanı doldurması havadan görüntülendi. Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.





BUZ PİSTİ YARDIMLARLA DOLDU

Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu. Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.





5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCAKLARINI BAĞIŞLADI

Buz pistinde görev yapan gönüllülerden Ezgi Aktaş, "Buraya çok yoğun bir destek var. Deprem nedeniyle insanlar çok sıkıntı yaşadı. Ben buna kayıtsız kalamazdım. Dün sabah buradaydım. Gece hiç uyumadım. Yardımların yerine ulaşması için şevkle çalışıyorum. Burada duygusal anlar da yaşıyoruz. Dün 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip, oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı. Üzerlerinde 'İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz' notu vardı. Hepimiz bu manzara karşısında çok duygulandık" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ BİRLİK VE BERABERLİKTE KİLİTLENDİ"

Toplama merkezi sorumlusu Zeki Kapı, ülkenin her yerinden yardım kolilerinin kendilerine ulaştırıldığını belirtip, "Yaşadığımız depremden sonra İzmir halkı ve Türk milleti birlik ve beraberlikte kilitlendi. Depremzedeleri yalnız bırakmadık. Depremden bu yana burada yoğun bir çalışma içindeyiz. Herkes gönüllü olarak görev yapıyor. Yaşlısı genci İzmir dayanışmasına ortak oldular. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gıda ve hijyen malzemeleri geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yardım kolilerini hazırlıyoruz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını her anlamda karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.