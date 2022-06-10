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    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar

    İzmit Körfezi'nde yapılan denetimlerle suyu kirleten gemi ve sanayi kuruluşlarına ceza yazılıyor. 2006'dan beri kirletenlere 70 milyon lira ceza uygulandı.
    • 10.06.2022 - 10:00
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    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla İzmit Körfezi'nde kirliliği önlemek için 2006'dan beri uçakla havadan denetim yapılıyor.

    Bugüne kadar deniz kontrol uçağıyla yaklaşık 6 bin saat havadan denetim yapılırken, 486 gemiye toplam 70 milyon lira ceza uygulandı.

    Çöpler toplandı, yavru balık çeşitleri denizle buluşturuldu

    Ayrıca 2007'den itibaren hizmet veren deniz süpürgeleriyle toplam 6 bin 455 metreküp çöp, atıkların dereler vasıtasıyla denize ulaşmasını önlemek için de 2016'dan itibaren uygulanan sabit bariyerler sayesinde 1378 metreküp çöp toplandı.

    İzmit Körfezi'nde mevcut balık tür ve çeşitliliğin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması amacıyla da levrek, kalkan ve çipura olmak üzere 30 bin yavru balık çeşitli noktalarından denizle buluşturuldu.

    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar #1

    “Otokontrolden dolayı anında telefon geliyor”

    17 yıldır çevre kontrolü yaptıklarını söyleyen deniz kontrol uçağı pilotu Hasan Osanmaz, “Burada otokontrolü sağladık. Kasıtlı olarak burada denizi kirleten gemi yok. Fakat hata olarak denizlerimizin kirletildiği oluyor. Bugüne kadar 70 milyon lira ceza kestik. Fabrikalardan buradaki otokontrolden dolayı herhangi bir kirlilik yaptıkları zaman anında telefon geliyor, denizi kirlettiklerini bununla ilgili gerekli işlemleri başlattıklarını söylüyorlar. Biz de havadan çıkıp görüntüleri alıp, bu kirliliğin yayılmaması için anında önlem aldırtıyoruz.” diye konuştu.

    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar #2

    “17 yıl önce araçlar koku nedeniyle camlarını kapatıyordu”

    Amaçlarının burada ceza kesmek olmadığını ifade eden Osanmaz, “Uçuşlarımızda gemilere ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konuşuyor. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım’ diye deniz telsizlerinden anonslar yapıyoruz. Kestiğimiz cezalar bu ekolojik dengeyi düzeltmeye yetmiyor. Gemilerin arasında uçarak, otoritenin varlığını burada suça meyilli olan insanlara hissettiriyoruz. Denetimsizlik suç üretir, suçlu üretir ve suça teşvik eder. 17 yıl önce D-100'den geçen araçlar koku nedeniyle camlarını kapatıyordu. Şimdi ise açık yüzme yarışları yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar #3

    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar #4

    İzmit Körfezi’ni kirleten yandı: Anında arıyorlar #5


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