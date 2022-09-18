İzmr'de bir fiber tekne, denizde yüzenlerin arasına daldı

İzmir Menderes'te açıktan kıyıya doğru gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu fiber tekne denizde yüzenlerin arasına dalıp, yan yattı. 1 kişinin hafif yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu fiber tekne kıyıya yanaşmak isterken, hızını azaltamayınca denizde yüzenlerin arasına dalarak tehlike yarattı.

Denizde yüzen tatilcilerden biri kolundan yaralandı

Denizde yüzen tatilcilerden Ercan Güzelay'ın kolundan yaralanmasına yol açan fiber tekne, sahil kenarındaki demire çarpıp, yan yattı. İçerisindeki 3 kişi savrulup, denize düştü.

DHA'da yer alan habere göre, sahildekiler tekneden denize savrulan 3 kişinin yardımına koştu. Teknede bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.

Açıktan kıyıya doğru hızla gelen fiber teknenin deniz kıyısındaki demire çarpıp, yan yattığı anlar ise sahilde oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Büyük bir faciadan dönüldü"

Denizde yüzerken, motorlu kayığın üstlerine doğru geldiğini son anda fark ettiklerini anlatan Ercan Güzelay, "Teknenin geldiğini görünce arkadaş, çocuğuna olduğu yerde kalması için işaret etti. Tekne son sürat üstümüze gelmeye başladı. Yakınında bulunduğumuz demire çarpıp, devrilmeden son anda kaçtık ama tekne sol koluma çarptı. Hızlı geldiği için demir bile yamuldu. Büyük bir faciadan dönüldü" dedi.





























