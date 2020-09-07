Annesinin testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gerekirken tatile gelen İrem K.'ye, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Manavgat-Konya yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleri, araç sürücüleri ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.

Kontrollerde, araması olan şahıslar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve gözetimde bulunması gerekirken yolculuk yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılıyor.

İZOLASYONDA OLMASI GEREKİRKEN ANTALYA'YA GELDİ

Güvenlik güçleri tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapılan bir otomobilde yolcu olarak bulunan İrem K.'nin, annesinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi.

İzolasyonda olması gereken genç kadın Manavgat’ta yakalandı ViDEO



"ANNEMİ 1 AYDIR GÖRMÜYORUM"

Konya’da yaşadığını belirten İrem K., kendisinin annesiyle birlikte yaşamadığını 1 aydır görüşmediğini, annesinin ablası yerine yanlışlıkla evde yaşayan aile fertleri arasında kendisinin T.C.’sini verdiğini söyledi.

İrem K., kendisinin kesinlikle koronavirüs olmadığını belirterek tatil için Manavgat’a geldiğini de sözlerine ekledi.





3 BİN 150 TL CEZA

Güvenlik güçleri, genç kadının Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde evde izolasyon altında olması gerektiğini, kesinlikle evden dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşen güvenlik güçleri, genç kadın hakkında ev izolasyonunu ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uyguladıktan sonra Konya’ya geri gönderdi.



