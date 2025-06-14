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186 yıllık köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatı, ülkede huzur ve güvenin simgesi olarak görev yapmaya devam ediyor.

Her koşulda görev başında olan teşkilat, Türkiye'nin birliği ve dirliği için yazdığı kahramanlık destanını kararlılıkla sürdürüyor.

"JANDARMAMIZ, MİLLETİMİZİN TERTEMİZ VİCDANINDADIR"

Teşkilatın 186. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Şanlı al bayrağımızın gölgesinde nice destanlar yazan, asil milletimizin huzur ve güvenliğini için her daim nöbette olan kahraman jandarmamız sizler; 186 yıldır Aziz Milletimizin emrinde, onun hizmetindesiniz. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazuyla ve fedakarlıklarla kutsal görevini ifa eden Jandarmamız, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusudur. Jandarma yüce dağ başlarındadır. Jandarma, uçsuz bucaksız ovalarda, aşılmaz denilen dar geçitlerde, sarp kayalıklardadır. Ve Jandarmamız; milletimizin tertemiz vicdanında, onun gönlündedir.

"JANDARMA TEŞKİLATIMIZIN 186. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"