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    Kadıköy Belediyesine haciz geldi

    Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşya haczedildi.
    • 09.06.2022 - 23:20
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    Kadıköy Belediyesine haciz geldi

     

    İstanbul Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

    Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.

    Makam odasındaki eşyalar haczedildi

    AA'nın haberine göre, tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.


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