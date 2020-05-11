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    Kadıköy'de balık restoranında yangın

    İstanbul Kadıköy'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 08:17
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    Kadıköy'de balık restoranında yangın

     

    Caferağa Mahallesi Yasa Caddesi'nde, Balıkçılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan ve balık restoranı olarak kullanılan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı.

    İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yolların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

    BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Polis ekipleri tarafından caddede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında bina içerisinde göçük meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken bina kullanılamaz hale geldi. Öte yandan 3 katlı binanın yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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